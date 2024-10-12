«Тебя как раз нет дома». Сэм Митчелл разозлился на соведущего по NBA TV и назвал его адрес в прямом эфире

Сэм Митчелл разозлился на соведущего по NBA TV Криса Майлза.

Бывший игрок и тренер НБА и Майлз обсудили видео перед матчем «Голден Стэйт», когда Стефену Карри вручили золотую олимпийскую медаль. Присутствовавший рядом с ним Стив Керр был без медали, что заставило Митчелла упрекнуть ФИБА в недостаточном уважении к тренерам.

Майлз в ответ пошутил, что самому Митчеллу как бывшему тренеру стоит работать на канале бесплатно.

«Я удивлен, что тренеры получают зарплату за это шоу. Возможно, тебе стоит делать это бесплатно, мой друг», – произнес Майлз.

Это разозлило Митчелла, который переключился на своего коллегу.

Митчелл: Почему бы тебе не поделиться частью тех денег, которые ты получил? Раз уж ты так хвастаешься этим.

Майлз: Я не хвастаюсь этим.

Митчелл: Ой, извини. Ты сдал свой пляжный домик во Флориде на время урагана? Или мне нужно продолжить? Как насчет твоего таунхауса?

Майлз (смеясь): Эй, что здесь происходит, Сэм?

Митчелл: Ты сам это начал. Прикидываешься разоренным и голодным. Давай просто посмотрим, что к чему. Я знаю, что у тебя есть и где ты живешь, молодой человек. Так что лучше тебе остановиться.

Небольшая перепалка продолжилась, после чего Митчелл заявил, что готов озвучить место жительства соведущего.

Майлз: Как насчет того, чтобы переключиться на игру между «Сакраменто» и «Голден Стэйт»?

Митчелл: Я же говорил тебе, молодой человек, что не нужно приставать ко мне в эфире национального телевидения. Я же тебе об этом говорил. Эй, мне нужно назвать твой адрес? Тебя сейчас как раз нет дома.

Позже Митчелл действительно назвал адрес Майлза, отметив, что тот владеет дорогой недвижимостью.