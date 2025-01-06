Малик Монк набрал 26 очков и 12 передач, «Сакраменто» разгромил «Голден Стэйт» и одержал 4-ю победу подряд

Малик Монк помог «Кингз» продлить победную серию.

Защитник набрал 26 очков, 3 подбора, 12 передач и 4 перехвата, «Сакраменто » справился с «Голден Стэйт » (129:99) и одержал 4-ю победу подряд.

У Монка показатель плюс/минус «+41». За 29 минут он реализовал 9 из 14 с игры.

27 декабря «Кингз» уволили Майка Брауна после 13-18 на старте чемпионата. Новым главным тренером стал Даг Кристи.