Джонатан Куминга пропустит как минимум 3 недели из-за травмы

Джонатан Куминга выбыл из состава «Уорриорз» из-за травмы.

Форвард «Голден Стэйт » пропустит как минимум 3 недели из-за сильного растяжения связок правого голеностопа.

Куминга получил травму в матче с «Мемфисом» в субботу.

22-летний баскетболист в этом сезоне набирает 16,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.