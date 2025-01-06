Джонатан Куминга пропустит как минимум 3 недели из-за травмы
Джонатан Куминга выбыл из состава «Уорриорз» из-за травмы.
Форвард «Голден Стэйт» пропустит как минимум 3 недели из-за сильного растяжения связок правого голеностопа.
Куминга получил травму в матче с «Мемфисом» в субботу.
22-летний баскетболист в этом сезоне набирает 16,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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