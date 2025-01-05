Дирк Новицки и Блэйк Гриффин станут соведущими баскетбольного шоу на платформе Amazon Prime Video

Amazon подписала Дирка Новицки и Блэйка Гриффина.

Знаменитые бывшие баскетболисты присоединятся к ведущей Тэйлор Рукс в эфире шоу, освещающего НБА . Amazon Prime Video начнет показ матчей лиги с сезона-2025/26, когда вступит в силу новое 11-летнее соглашение по правам на трансляции.

Медиаплатформа активно занимается набором персонала. Основным комментатором станет Ян Игл.

Amazon также ведет переговоры с Дуэйном Уэйдом .