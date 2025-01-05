1

Дирк Новицки и Блэйк Гриффин станут соведущими баскетбольного шоу на платформе Amazon Prime Video

Amazon подписала Дирка Новицки и Блэйка Гриффина.

Знаменитые бывшие баскетболисты присоединятся к ведущей Тэйлор Рукс в эфире шоу, освещающего НБА. Amazon Prime Video начнет показ матчей лиги с сезона-2025/26, когда вступит в силу новое 11-летнее соглашение по правам на трансляции.

Медиаплатформа активно занимается набором персонала. Основным комментатором станет Ян Игл.

Amazon также ведет переговоры с Дуэйном Уэйдом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoДирк Новицки
телевидение
logoБлэйк Гриффин
logoНБА
logoДуэйн Уэйд
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дирк Новицки станет экспертом на Amazon Prime Video
11 декабря 2024, 17:48
Блэйк Гриффин ведет переговоры с Amazon. Он может стать лицом баскетбольных трансляций компании со следующего сезона
430 октября 2024, 09:02
Медиакомпания Криса Пола, Дуэйна Уэйда и Кайри Ирвинга PlayersTV заключила соглашение с поставщиком спутникового телевидения DirecTV
16 августа 2024, 05:10
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Оклахома» примет «Бостон», «Хьюстон» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
25сегодня, 17:00
ACB. «Баскет Корунья» проиграла «Валенсии», «Барселона» уступила «Ховентуду»
сегодня, 16:50
Крис Финч: «Если бы я считал, что изменения в стартовой пятерке могут стать панацеей, я бы это уже сделал»
6сегодня, 16:30
Дрэймонд Грин: «Судьи получили такую власть, что нельзя сказать: «Бум!»
8сегодня, 15:59
Хавьер Паскуаль об УНИКСе: «На данный момент это лучшая команда в соревновании с точки зрения показателей как в защите, так и в нападении»
сегодня, 15:30
Яннис Адетокумбо: «Болезнь повлияла на меня. Если сравнить мое тело с накопительным вкладом, сейчас я в минусе»
10сегодня, 14:59
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» нанес первое поражение УГМК
1сегодня, 14:40
Единая лига ВТБ. «Енисей» обыграл «Автодор», УНИКС победил «Зенит» и другие результаты
27сегодня, 14:35
Карл-Энтони Таунс избежал серьезной травмы в матче с «Буллз» и провел силовую тренировку сразу после поражения
сегодня, 13:30Видео
Виктор Вембаньяма о Николе Йокиче: «Уже научился у него очень многому. Пересмотрю его матчи, уверен, что замечу еще больше»
9сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» уступил «Виллербану», «Монако» разгромил «Элан Шалон»
35 минут назад
Чемпионат Греции. 26 очков Нанна помогли «Панатинаикосу» победить ПАОК
39 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Дубай», «Црвена Звезда» сыграет с ФМП и другие матчи
сегодня, 17:00
Чемпионат Италии. «Пистоя» – «Милан», «Реджо-Эмилия» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 16:59
Чемпионат Турции. 32 очка Мартина помогли «Бешикташу» победить «Анадолу Эфес», «Каршияка» – «Фенербахче»
сегодня, 16:55
Василий Карасев: «Когда ты отбиваешься, у тебя появляются возможности для хороших атак, чем мы и пользовались»
сегодня, 14:30
Йовица Арсич: «Когда отдаешь всего себя, удача начинает благоволить тебе»
сегодня, 14:10
Миленко Богичевич: «Мы не играли с нужной энергией и с нужной агрессией»
сегодня, 13:59
Чемпионат Италии. «Тревизо» выиграл у «Брешии», «Наполи» был сильнее «Дертоны»
вчера, 21:49
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть в гостях «Арис», «Кардицас» победил АЕК и другие результаты
1вчера, 21:26
Рекомендуем