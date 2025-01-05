Василий Карасев: «Когда ты отбиваешься, у тебя появляются возможности для хороших атак, чем мы и пользовались»

Василий Карасев назвал оборону причиной победы над «Пари НН» (84:76).

МБА-МАИ прервала серию из 4-х поражений. Москвичи сумели оторваться от соперника в первой половине, упустили лидерство во второй, но взяли верх в упорной концовке.

«На старте за счет очень качественной защиты смогли добиться преимущества. У нас наконец-то вернулись травмированные, те парни, которые добавили сегодня в обороне. Когда ты отбиваешься, у тебя появляются возможности для хороших атак, чем мы и пользовались. Хотелось бы, чтобы все 12 человек это делали. Сегодня, когда лидеры немного подустали, «Нижний» стал возвращаться в игру, это быстрая команда, они воспользовались своими шансами, вышли вперед. Наталл провел великолепный матч – он просто не мог промахнуться, такое ощущение. Хорошо, что когда уступали пять очков, смогли собраться, нашли силы перевернуть ситуацию. Секрет посленовогодней победы? Большой отдых, много салатов! После этого ребята приходят счастливые и начинают работать с утроенной силой!» – порадовался главный тренер команды.

В составе МБА-МАИ выделился форвард Иван Белоусов, на его счету 16 очков при 6 точных из 7 бросков с игры и 2 из 3 из-за дуги. Форвард Андрей Зубков оформил дабл-дабл – 10 очков и 10 подборов. Макар Коновалов набрал 18 очков и 5 подборов, реализовав 7 из 16 попыток с игры.