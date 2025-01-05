Василий Карасев: «Текущий сезон в МБА самый трудный для меня, но это интересно»

Главный тренер МБА-МАИ рассказал о своих задачах.

Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги ВТБ с результатом 5-17. Одним из положительных моментов сезона стал прогресс тяжелого форварда Андрея Зубкова , который входит в Топ-5 по эффективности и Топ-10 по результативности.

«В баскетбол играют не комбинации. Основной смысл – в развитии игроков. Если они в себя поверят и начнут забивать свободные мячи, то все комбинации начнут работать. Текущий сезон в МБА самый трудный для меня, у этого есть объективные причины, но это интересно. Еще один вызов.

Андрею Зубкову просто дали играть. Если игрок умеет играть, то он играет. Ты просто даешь ему этот шанс, и он его берет. То же самое хотелось бы видеть от российских молодых игроков. Такие шансы даются очень мало и очень редко, поэтому просто забирайте их. На моей памяти не так много их было. Если вы их упускаете или думаете, что они будут даваться вечно, то это дорога в никуда. Перед подписанием контракта с Зубковым сразу сказали, что он будет много играть. Он за этим сюда и шел.

Сейчас у нас наконец-то полная заявка. Все здоровы, и только игра покажет, кто в какой форме. Понятно, что Паша Исмаилов и Максим Личутин пропустили довольно много, кондиции пока не оптимальные, но уже есть надежда, что будем выходить на игры в полном боевом составе», – заключил Василий Карасев .