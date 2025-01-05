Миленко Богичевич: «Мы не играли с нужной энергией и с нужной агрессией»
Миленко Богичевич прокомментировал поражение от «Енисея».
«Автодор» уступал большую часть матча, дважды приближался к тому, чтобы изменить ход встречи за счет защиты, но так и не смог компенсировать низкую точность из-за дуги (5 из 28, 17%). Матч завершился победой красноярцев со счетом 81:75.
«Говоря о своей команде – сегодня мы играли недостаточно хорошо, мы не играли с нужной энергией и с нужной агрессией. Мы начали недостаточно хорошо и позволили соперникам найти свой ритм, после чего у нас были возможности вернуться в игру, но у нас был очень низкий процент трёхочковых, а с таким процентом невозможно вернуться и изменить исход в свою сторону, чтобы одержать победу», – заключил главный тренер саратовского клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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