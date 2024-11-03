Жоаким Ноа о Леброне Джеймсе: «Доминировать в 40 лет – это безумие. Мне до туалета тяжело дойти»

Жоаким Ноа удивляется спортивному долголетию Леброна Джеймса.

Форвард «Лейкерс » набирает 22,2 очка, 6,7 подбора и 7,2 передачи в среднем в нынешнем сезоне.

«Быть настолько доминирующим в 40 лет – это безумие. Мне до туалета тяжело дойти, а эти ребята продолжают доминировать. Становится понятно, насколько серьезно он относится к игре, нужно ценить такое, это совершенно невероятно», – заключил Ноа.

Бывший центровой младше Леброна Джеймса на два месяца.