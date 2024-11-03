Жоаким Ноа о Леброне Джеймсе: «Доминировать в 40 лет – это безумие. Мне до туалета тяжело дойти»
Жоаким Ноа удивляется спортивному долголетию Леброна Джеймса.
Форвард «Лейкерс» набирает 22,2 очка, 6,7 подбора и 7,2 передачи в среднем в нынешнем сезоне.
«Быть настолько доминирующим в 40 лет – это безумие. Мне до туалета тяжело дойти, а эти ребята продолжают доминировать. Становится понятно, насколько серьезно он относится к игре, нужно ценить такое, это совершенно невероятно», – заключил Ноа.
Бывший центровой младше Леброна Джеймса на два месяца.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Young Man and The Three
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