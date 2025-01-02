Кэм Уитмор дал понять, что недоволен своей ролью в «Рокетс»

Кэм Уитмор недоволен тем, как его используют в «Хьюстоне».

Форвард сказал об этом в интервью после победы над «Далласом».

«Я внес небольшой вклад, но это особо ни на что не повлияло. Посмотрим, как все будет развиваться дальше. Но я рад, что мы сегодня победили.

Что я должен сделать, чтобы повлиять на ситуацию? Я не знаю, не знаю. Сам задаю себе этот вопрос, но не знаю ответ», – сказал форвард «Рокетс».

В 15 матчах сезона Уитмор набирает 9,0 очка и 2,4 подбора в среднем за 13 минут на площадке.