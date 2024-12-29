Бобан Марьянович продолжит карьеру в Китае

Бобан Марьянович подпишет контракт с китайским клубом.

В этом году Марьянович вернулся в Евролигу после почти девяти лет в НБА , где он играл за «Сан -Антонио», «Детройт», «Клипперс», «Филадельфию», «Даллас» и «Хьюстон». В середине сентября Марьянович присоединился к «Фенербахче », подписав однолетний контракт с возможностью досрочного расторжения до января.

На днях турецкий «Фенербахче» официально сообщил о прекращении сотрудничества с сербским центровым (36 лет, 224 см). Марьянович вышел на площадку в 6 матчах Евролиги в этом сезоне, набирая в среднем 4,0 очка и 3,5 подбора за 10 минут на площадке.