Бобан Марьянович продолжит карьеру в Китае
Бобан Марьянович подпишет контракт с китайским клубом.
В этом году Марьянович вернулся в Евролигу после почти девяти лет в НБА, где он играл за «Сан -Антонио», «Детройт», «Клипперс», «Филадельфию», «Даллас» и «Хьюстон». В середине сентября Марьянович присоединился к «Фенербахче», подписав однолетний контракт с возможностью досрочного расторжения до января.
На днях турецкий «Фенербахче» официально сообщил о прекращении сотрудничества с сербским центровым (36 лет, 224 см). Марьянович вышел на площадку в 6 матчах Евролиги в этом сезоне, набирая в среднем 4,0 очка и 3,5 подбора за 10 минут на площадке.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport Klub
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