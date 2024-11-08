Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор продолжит сезон в G-лиге
«Рокетс» отправили Кэма Уитмора в лигу развития.
20-летний форвард потерял место в основной ротации команды. В этом регулярном чемпионате Уитмор получает 10,5 минуты в среднем, набирая 6,1 очка и 1,6 подбора.
Баскетболист проводит 2-й сезон в НБА. Уитмор был выбран 20-м на драфте-2023.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джонатана Фейгена
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