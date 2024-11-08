Форвард «Хьюстона» Кэм Уитмор продолжит сезон в G-лиге

«Рокетс» отправили Кэма Уитмора в лигу развития.

20-летний форвард потерял место в основной ротации команды. В этом регулярном чемпионате Уитмор получает 10,5 минуты в среднем, набирая 6,1 очка и 1,6 подбора.

Баскетболист проводит 2-й сезон в НБА . Уитмор был выбран 20-м на драфте-2023.