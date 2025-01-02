Ник Калатес дебютирует за «Монако» в Евролиге в сегодняшнем матче с «Альбой»

Ник Калатес готов дебютировать за «Монако» в Евролиге.

Греческий разыгрывающий выйдет на площадку в сегодняшнем матче с «Альбой».

35-летний баскетболист перешел в «Монако» летом прошлого года. В конце сентября Калатес получил травму колена и должен был пропустить 3-4 недели. Восстановление ветерана затянулось.