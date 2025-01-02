Ник Калатес дебютирует за «Монако» в Евролиге в сегодняшнем матче с «Альбой»
Ник Калатес готов дебютировать за «Монако» в Евролиге.
Греческий разыгрывающий выйдет на площадку в сегодняшнем матче с «Альбой».
35-летний баскетболист перешел в «Монако» летом прошлого года. В конце сентября Калатес получил травму колена и должен был пропустить 3-4 недели. Восстановление ветерана затянулось.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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