Шэй Гилджес-Александер о словах Эдвардса про MVP: «От коллег подобные заявления слышать приятнее всего»

Шэй Гилджес-Александер отреагировал на слова Энтони Эдвардса .

Игрок «Миннесоты» надеется, что лидер «Оклахомы» получит награду MVP в этом сезоне.

«Это очень приятно слышать. Не хочу обидеть ребят из СМИ, но самое большое удовлетворение – это когда твои коллеги, парни, которые делают то же самое на самом высоком уровне, признают и уважают твое мастерство и твой талант.

Это действительно очень приятно слышать», – признался ШГА.