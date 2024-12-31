«Кто знает? Точно не я». Джимми Батлер ответил, хочет ли быть в «Майами»
У Джимми Батлера неопределенное положение в «Хит».
Форварда спросили, хочет ли он оставаться в команде.
«Это хороший вопрос. Кто знает? Точно не я. Но сейчас я здесь. Постараюсь использовать это время по максимуму. Буду бороться и выигрывать. Это все, что мне остается.
Много разговоров. Много шума. Это нормально. Это меня не беспокоит. Мне это нравится, это меня только подталкивает. Вся эта ситуация заставляет вас вновь и вновь обращаться ко мне с этими вопросами. Это хорошо.
Хорошо, когда о тебе не забывают. Еще лучше, когда ты нужен. Это стоит запомнить», – заключил Батлер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тима Рейнольдса
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