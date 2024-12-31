«Шарлотт» и «Чикаго» повторили установленный ими же 2 недели назад рекорд по промахам из-за дуги (75)

«Хорнетс» и «Буллз» добились необычного статистического совпадения.

Две недели назад в очном противостоянии команды установили рекорд по количеству промахов из-за дуги. Баскетболисты совершили 75 неточных дальних бросков.

В последнем матче, завершившимся в пользу «Чикаго» (115:108), игрокам удалось точно повторить этот показатель.

Победители реализовали 18 из 60 трехочковых (30%), а проигравшие – 10 из 43 (23,3%). В отрицательном плане выделились защитник «Буллз» Коби Уайт (1 из 11) и форвард «Хорнетс» Майзл Бриджес (2 из 13).

Команды занимают 9-е («Чикаго», 15-18) и 13-е («Шарлотт», 7-25) места в Восточной конференции.