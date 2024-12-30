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Лэрри Нэнс получил травму правой руки, форварду потребуется операция

Лэрри Нэнс получил перелом пястной кости на правой руке.

Форварду «Атланты» потребуется хирургическое вмешательство.

Баскетболист набирает 9,5 очка, 4,3 подбора и 1,1 перехвата в среднем в матчах этого сезона. «Хоукс» отказывались рассматривать предложения по обмену игрока.

Нэнс получал подобную травму левой руки в 2017 году. Ориентировочное время восстановления после операции составляло 6 недель.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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травмы
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