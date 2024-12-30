Деррик Уайт: «Возможно, это самый тяжелый отрезок с моего прихода в «Селтикс». Это нас только сплотит»

Деррик Уайт прокомментировал неудачную серию «Бостона».

Команда проиграла 4 из 6 последних матчей и идет в декабре с результатом 7-6.

«Возможно, это самый тяжелый отрезок с момента моего прихода в «Селтикс». Но это только еще больше нас сплотит. Нужно просто знать, что все стоят друг за друга горой.

В каждом сезоне есть взлеты и падения, это одна из подобных черных полос, теперь надо быстро найти выход из нее», – заключил защитник действующего чемпиона НБА .

«Нам нужно следить за тенденциями, понимать, где мы можем помочь друг другу. Улучшения в атаке должны начаться с индивидуальной защиты и продолжиться командной опекой противников без мяча», – рассудил главный тренер Джо Маззулла .