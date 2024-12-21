Джо Маззулла оштрафован на 35 000 долларов за преследование и мат в адрес судей
НБА оштрафовала Джо Маззуллу на 35 000 долларов.
Главный тренер «Бостона» оштрафован за «агрессивное преследование и ненормативную лексику в адрес судей» в матче против «Чикаго» (108:117).
В середине четвертой четверти Маззулла получил технический фол за недовольство судейским решением. После окончания матча тренер бросился к судье, агрессивно выражая недовольство работой рефери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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