Джо Маззулла о четырех выездных матчах за шесть дней: «Жду с нетерпением. Будет круто»

Джо Маззулла дал неожиданный ответ по поводу сложного графика «Селтикс» .

«Бостону » предстоит выезд, в ходе которого команда проведет четыре матча за шесть дней.

«Я на самом деле жду с нетерпением. Будет весело. Будет круто», – признался главный тренер «Селтикс».

У действующих чемпионов НБА результат 2-4 в последних шести встречах.