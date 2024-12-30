Джо Маззулла о четырех выездных матчах за шесть дней: «Жду с нетерпением. Будет круто»
Джо Маззулла дал неожиданный ответ по поводу сложного графика «Селтикс» .
«Бостону» предстоит выезд, в ходе которого команда проведет четыре матча за шесть дней.
«Я на самом деле жду с нетерпением. Будет весело. Будет круто», – признался главный тренер «Селтикс».
У действующих чемпионов НБА результат 2-4 в последних шести встречах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем