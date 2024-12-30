Тристан да Силва провел самый результативный матч в карьере – 21 очко против «Нетс»

Тристан да Силва провел лучший матч в заокеанской карьере.

Форвард «Орландо » набрал 21 очко в победной встрече с «Бруклином » (102:101). Это лучший результат в его карьере.

В активе немецкого новичка также 6 подборов и 7 передач при 8 из 16 с игры.