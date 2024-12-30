Тристан да Силва провел самый результативный матч в карьере – 21 очко против «Нетс»
Тристан да Силва провел лучший матч в заокеанской карьере.
Форвард «Орландо» набрал 21 очко в победной встрече с «Бруклином» (102:101). Это лучший результат в его карьере.
В активе немецкого новичка также 6 подборов и 7 передач при 8 из 16 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Орландо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем