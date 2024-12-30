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«Ппотрясающий игрок, который может вписаться в любую команду НБА». Джей Джей Редик положительно отзывался о Финни-Смите в старом подкасте

Стало известно мнение Джей Джей Редика о новобранце «Лейкерс» Финни-Смите.

«Хочется отдать должное Дориану Финни-Смиту. Мне нравится его игра. Он делает так много полезных вещей, которые не отображаются в статистическом протоколе. Финни-Смит – потрясающий баскетболист, который может вписаться в любую команду НБА.

Это очень ценный игрок, отличный защитник, который всегда отрабатывает до конца и делает все эти правильные вещи на площадке», – сказал Редик в одном из выпусков своего подкаста по ходу прошлого сезона.

Дориан Финни-Смит перейдет в «Лейкерс» в результате обмена из «Нетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoДориан Финни-Смит
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