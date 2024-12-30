Джей Джей Редик о самочувствии Леброна Джеймса: «Ничего страшного, немного приболел»
Джей Джей Редик рассказал о состоянии Леброна Джеймса.
По словам главного тренера «Лейкерс», он ожидает, что форвард в ближайшее время вернется в строй.
«С ним ничего страшного, просто немного приболел», – сказал Редик.
Джеймс проходил в списке травмированных с пометкой «под вопросом» перед субботней встречей с «Сакраменто», но в итоге не сыграл, пропустив третий матч в сезоне.
Во вторник «озерники» встретятся с «Кавальерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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