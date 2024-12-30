Чемпионат Турции. «Маниса» – «Бешикташ», «Бурсаспор» сыграет с «Яловаспором»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Маниса» примет «Бешикташ », «Бурсаспор » сыграет с «Яловаспором». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 11-1, Анадолу Эфес – 10-2, Тофаш – 10-2, Бешикташ – 8-2, Галатасарай – 9-3, Каршияка – 8-4, Бахчешехир – 7-5, Мерсин – 6-6, Бурсаспор – 5-5, Петким Спор – 4-8, Тюрк Телеком – 4-8, Бююкчекмедже – 3-9, Маниса – 2-9, Яловаспор – 2-9, Меркезефенди – 2-10, Дарушафака – 2-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.