Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Петким Спор», «Галатасарай» встретится с «Дарушафакой»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бешикташ» примет «Петким Спор», «Галатасарай » встретится с «Дарушафакой». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тофаш – 9-1, Анадолу Эфес – 8-2, Бешикташ – 7-2, Каршияка – 7-3, Галатасарай – 7-3, Бахчешехир – 6-4, Мерсин – 5-5, Бурсаспор – 4-5, Тюрк Телеком – 4-6, Петким Спор – 4-6, Дарушафака – 2-8, Маниса – 2-8, Меркезефенди – 2-8, Бююкчекмедже – 2-8, Яловаспор – 1-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.