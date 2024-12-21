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Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Петким Спор», «Галатасарай» встретится с «Дарушафакой»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бешикташ» примет «Петким Спор», «Галатасарай» встретится с «Дарушафакой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тофаш – 9-1, Анадолу Эфес – 8-2, Бешикташ – 7-2, Каршияка – 7-3, Галатасарай – 7-3, Бахчешехир – 6-4, Мерсин – 5-5, Бурсаспор – 4-5, Тюрк Телеком – 4-6, Петким Спор – 4-6, Дарушафака – 2-8, Маниса – 2-8, Меркезефенди – 2-8, Бююкчекмедже – 2-8, Яловаспор – 1-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЯловаспор
logoДарушафака
logoБешикташ
logoМерсин
результаты
logoГалатасарай
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