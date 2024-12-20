«Пожелал им счастливого Рождества». Джо Маззуллу пришлось оттаскивать от судей после матча с «Чикаго»

У Джо Маззуллы возникли вопросы к судьям после матча с «Чикаго».

«Бостон » в четверг потерпел домашнее поражение со счетом 108:117.

В середине четвертой четверти главный тренер «Селтикс» выразил недовольство судейским решением и получил технический. Вскоре «технари» в разных эпизодах получили Джейсон Тейтум и Джейлен Браун.

Маззулла выразил недовольство работой рефери сразу после игры. Позже он прокомментировал свою эмоциональную реакцию.

«Я давно их не видел, так что просто пожелал счастливого Рождества и хороших праздников.

Не был уверен, увижу ли их до праздников. Просто не могу позволить кому-то пройти мимо, не пожелав всего наилучшего им, их близким и их семьям.

Технический? Я вышел на площадку. Это недопустимо. Судья должен был сделать свою работу», – заявил тренер чемпионов НБА .