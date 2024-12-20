«Пожелал им счастливого Рождества». Джо Маззуллу пришлось оттаскивать от судей после матча с «Чикаго»
У Джо Маззуллы возникли вопросы к судьям после матча с «Чикаго».
«Бостон» в четверг потерпел домашнее поражение со счетом 108:117.
В середине четвертой четверти главный тренер «Селтикс» выразил недовольство судейским решением и получил технический. Вскоре «технари» в разных эпизодах получили Джейсон Тейтум и Джейлен Браун.
Маззулла выразил недовольство работой рефери сразу после игры. Позже он прокомментировал свою эмоциональную реакцию.
«Я давно их не видел, так что просто пожелал счастливого Рождества и хороших праздников.
Не был уверен, увижу ли их до праздников. Просто не могу позволить кому-то пройти мимо, не пожелав всего наилучшего им, их близким и их семьям.
Технический? Я вышел на площадку. Это недопустимо. Судья должен был сделать свою работу», – заявил тренер чемпионов НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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