У «Торонто» в матче с «Атлантой» 31 потеря – антирекорд клуба на домашней арене. Канадцы потерпели 10-е поражение подряд
«Торонто» обновил клубный антирекорд в матче с «Атлантой».
У «Рэпторс» во встрече с «Хоукс» (107:136) 31 потеря – антирекорд клуба на домашней арене.
Лидер канадцев Скотти Барнс допустил 8 потерь. «Атланта» конвертировала невынужденные ошибки соперника в 30 набранных очков.
«Торонто» потерпел 10-е поражение подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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