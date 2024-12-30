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  • У «Торонто» в матче с «Атлантой» 31 потеря – антирекорд клуба на домашней арене. Канадцы потерпели 10-е поражение подряд
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У «Торонто» в матче с «Атлантой» 31 потеря – антирекорд клуба на домашней арене. Канадцы потерпели 10-е поражение подряд

«Торонто» обновил клубный антирекорд в матче с «Атлантой».

У «Рэпторс» во встрече с «Хоукс» (107:136) 31 потеря – антирекорд клуба на домашней арене.

Лидер канадцев Скотти Барнс допустил 8 потерь. «Атланта» конвертировала невынужденные ошибки соперника в 30 набранных очков.

«Торонто» потерпел 10-е поражение подряд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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logoТоронто
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