Форвард Джон Браун вернется на площадку в дебютном матче за «Црвену Звезду» в рамках Адриатической лиги

Джон Браун завершил реабилитацию.

Лучший защитный игрок прошлого розыгрыша чемпионата Франции потерял место в «Монако » после операции на плече. Американца подписала после обследования сербская «Црвена Звезда ». Браун заключил контракт с клубом 9 декабря и теперь готов дебютировать за новую команду.

Первой игрой для баскетболиста станет встреча с КРКА в рамках Адриатической лиги.

Браун набирал 6 очков и 3,7 подбора в среднем в матчах Евролиги прошлого сезона.