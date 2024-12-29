  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Форвард Джон Браун вернется на площадку в дебютном матче за «Црвену Звезду» в рамках Адриатической лиги
0

Форвард Джон Браун вернется на площадку в дебютном матче за «Црвену Звезду» в рамках Адриатической лиги

Джон Браун завершил реабилитацию.

Лучший защитный игрок прошлого розыгрыша чемпионата Франции потерял место в «Монако» после операции на плече. Американца подписала после обследования сербская «Црвена Звезда». Браун заключил контракт с клубом 9 декабря и теперь готов дебютировать за новую команду.

Первой игрой для баскетболиста станет встреча с КРКА в рамках Адриатической лиги.

Браун набирал 6 очков и 3,7 подбора в среднем в матчах Евролиги прошлого сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Джон Браун
травмы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМонако
logoКРКА
logoЦрвена Звезда
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Альфа Диалло пропустит как минимум 3 недели из-за травмы колена
10 декабря, 04:15
«Црвена Звезда» официально объявила о подписании Джона Брауна
9 декабря, 18:59Фото
Джон Браун прошел обследование и подпишет контракт с «Црвеной Звездой»
8 декабря, 17:01
Рекомендуем
Главные новости
Джош Гидди оформил трипл-дабл (23+15+10) в победной игре с «Бакс»
24 минуты назадВидео
Виктор Вембаньяма лидирует по защите под кольцом (46,9% реализации у оппонентов)
4сегодня, 11:25
Дайсон Дэниэлс, Кейд Каннингем и Джереми Сохан – наиболее прогрессирующие молодые игроки по версии ESPN
сегодня, 11:08
Джа Морэнт пропустит матч с «Оклахомой» из-за травмы плеча, сроки восстановления пока не называются
сегодня, 10:45
Дрэймонд Грин о матче с «Финиксом»: «Эта победа может стать поворотной точкой»
2сегодня, 10:30
Остин Ривз: «Играть без Леброна Джеймса невесело. Он приносит хаос в ряды соперника и спокойствие в наши»
1сегодня, 09:59
Брук Лопес атаковал Быка Бенни перед матчем в Чикаго
4сегодня, 09:45Видео
Джей Джей Редик о возможных обменах: «Этот состав способен побеждать, если здоров»
10сегодня, 09:25
Де’Аарон Фокс: «Баскетбол – это маленькая часть жизни, хоть мы и проводим здесь много времени»
2сегодня, 09:10
«Бутылку вина, наверное». Энтони Дэвис рассказал, что подарит Леброну Джеймсу на 40-летие
7сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Матч всех звезд LNB. Сборная Франции против сборной мира
сегодня, 07:49
Адриатическая лига. КРКА встретится с «Црвеной Звездой»
сегодня, 07:43
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Лаврион», «Панатинаикос» примет «Кардицас»
сегодня, 07:39
Чемпионат Италии. «Тревизо» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Скафати» и другие матчи
сегодня, 07:34
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Каршияку», «Фенербахче» встретится с «Меркезефенди»
сегодня, 07:30
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» проиграла «Динамо Сассари», «Варезе» победил «Наполи»
вчера, 22:56
Адриатическая лига. «Студентски центар» проиграл «Меге», ФМП уступил «Будучности»
вчера, 22:54
Чемпионат Турции. «Мерсин» нанес «Тофашу» второе поражение в сезоне, «Дарушафака» уступила «Бююкчекмедже»
вчера, 22:37
ACB. «Уникаха» победила «Бреоган», «Мурсия» была сильнее «Гранады» и другие результаты
вчера, 21:58
Чемпионат Греции. 29 очков Хэйла помогли АЕКу обыграть «Арис», «Промитеас» уступил «Марусси»
вчера, 21:44
Рекомендуем