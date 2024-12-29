Форвард Джон Браун вернется на площадку в дебютном матче за «Црвену Звезду» в рамках Адриатической лиги
Джон Браун завершил реабилитацию.
Лучший защитный игрок прошлого розыгрыша чемпионата Франции потерял место в «Монако» после операции на плече. Американца подписала после обследования сербская «Црвена Звезда». Браун заключил контракт с клубом 9 декабря и теперь готов дебютировать за новую команду.
Первой игрой для баскетболиста станет встреча с КРКА в рамках Адриатической лиги.
Браун набирал 6 очков и 3,7 подбора в среднем в матчах Евролиги прошлого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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