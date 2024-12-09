«Црвена Звезда» официально объявила о подписании Джона Брауна
Джон Браун присоединился к «Црвене Звезде».
В прошлом сезоне американский форвард (32 года, 203 см) выступал за «Монако», набирая в среднем 6 очков, 3,7 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата в матчах Евролиги. Браун был признан лучшим оборонительным игроком чемпионата Франции.
Клуб расстался с игроком после получения им травмы плеча во время длительного периода восстановления.
Браун прошел медицинское освидетельствование в сербском клубе и подписал контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости