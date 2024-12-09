Фото
0

«Црвена Звезда» официально объявила о подписании Джона Брауна

Джон Браун присоединился к «Црвене Звезде».

В прошлом сезоне американский форвард (32 года, 203 см) выступал за «Монако», набирая в среднем 6 очков, 3,7 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата в матчах Евролиги. Браун был признан лучшим оборонительным игроком чемпионата Франции.

Клуб расстался с игроком после получения им травмы плеча во время длительного периода восстановления.

Браун прошел медицинское освидетельствование в сербском клубе и подписал контракт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
Джон Браун
переходы
logoЦрвена Звезда
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАдриатическая лига
logoМонако
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Браун проходит обследование в Белграде для подписания контракта с «Црвеной Звездой»
7 декабря, 20:21
Джон Браун близок к подписанию контракта с «Црвеной Звездой»
12 декабря, 05:45
«Црвена Звезда» объявила о переходе Филипа Петрушева
223 октября, 11:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стефон Марбери о Леброне Джеймсе: «Не видел, чтобы Джордан или Кобе не добросили мяч до кольца со штрафной линии. Никакого сравнения»
135 минут назад
Энтони Дэвис согнал Бронни Джеймса с места рядом с отцом на скамейке в матче с «Портлендом»
7сегодня, 18:18Видео
ФИБА и НБА ведут «серьезные переговоры» о создании новой европейской баскетбольной лиги
сегодня, 17:56
Энтони Эдвардс был оштрафован НБА на 25 тысяч долларов за использование ненормативной лексики в общении с прессой
сегодня, 17:49
Име Удока об Алперене Шенгюне: «Говорю не забывать европейскую часть его баскетбола, бороться и перестать жаловаться»
сегодня, 17:35
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» и «Бостон» на вершине, «Оклахома» вернулась в Топ-3
1сегодня, 17:20
НБА. «Торонто» примет «Нью-Йорк»
4сегодня, 17:03
Бобби Портис: «Дэмиану Лилларду и Яннису Адетокумбо помог просмотр записей»
1сегодня, 16:58
Единая лига ВТБ. «Автодор» уступил УНИКСу, «Пари Нижний Новгород» примет «Самару»
5сегодня, 16:49
Бобби Портис: «Мне нравится жест «слишком маленький», но вот «перерезание горла» – это чересчур»
2сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Джастин Робинсон останется в «Трапани Шарк» до лета 2026 года
сегодня, 16:09Фото
Малик Ньюмэн продолжит карьеру в «Наполи»
сегодня, 15:59Фото
Адриатическая лига. «Сплит» – КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цибоной»
сегодня, 15:50
Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Яловаспором»
сегодня, 15:50
Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Промитеасом»
сегодня, 15:50
«Маккаби» близок к соглашению с форвардом Тайлером Куком
сегодня, 14:25
«Атланта» продолжает искать возможность обмена Клинта Капелы
5сегодня, 14:12
Главный тренер «Парижа» Тьяго Сплиттер: «Это особенный коллектив»
1сегодня, 13:40
«Олимпиакос» интересуется центровым «Альбы» Тревионом Уильямсом
сегодня, 12:29
Жорди Фернандес: «Если парни, которые надевают майки «Нетс», не будут играть в защите, им не будет места в нашем составе»
5сегодня, 12:00