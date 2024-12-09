«Црвена Звезда» официально объявила о подписании Джона Брауна

Джон Браун присоединился к «Црвене Звезде».

В прошлом сезоне американский форвард (32 года, 203 см) выступал за «Монако», набирая в среднем 6 очков, 3,7 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата в матчах Евролиги . Браун был признан лучшим оборонительным игроком чемпионата Франции.

Клуб расстался с игроком после получения им травмы плеча во время длительного периода восстановления.

Браун прошел медицинское освидетельствование в сербском клубе и подписал контракт.