Тимоти Шаламе рассказал, как гонялся на велосипеде за автобусом «Сент-Этьена»: «Это команда, за которую я болею больше всего в мире. Больше, чем за «Нью-Йорк Никс»
Тимоти Шаламе рассказал о своей любви к «Сент-Этьену».
Франко-американский актер вспомнил, как он на велосипеде гонялся за автобусом команды до гостиницы и восхищался поколением Димитри Пайета и Бафетимби Гомиса (оба игрока выступали за «Сент-Этьен» в период с 2007 по 2009 годы).
«Я большой фанат «Сент-Этьена». Это, вероятно, команда, за которую я болею больше всего в мире. Больше, чем за «Нью-Йорк Никс» [из НБА], – заявил Шаламе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Equipe
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