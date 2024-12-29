Дрэймонд Грин о ругани в адрес Бадди Хилда: «Плевать, что людям это не нравится. Поэтому у меня 4 титула чемпиона, а у них нет»

Дрэймонд Грин прокомментировал жесткие слова в адрес Бадди Хилда.

В матче против «Финикса » форвард заявил вышедшему со скамейки защитнику, чтобы он «проснулся или убирался».

«Я могу повторить это в микрофон, мне плевать. Это было нужно. Нам нужно, чтобы Хилд играл хорошо и попадал свои броски. Мы верим, что он это сделает.

Я знаю, что нужно, чтобы побеждать. Чего это требует. Позиция лидера требует понимания того, что нужно для победы. Если это требует конфликта с одним из парней, криков – ты это делаешь. Нельзя быть парнем, на которого нельзя поорать. Я никогда таким не буду. Если партнер кричит на меня – здорово. Могу что-то сказать в ответ. Бадди тоже ответил мне. Мы проехали этот эпизод и двинулись дальше.

Мне повезло много играть в значимых матчах, в баскетбол высочайшего уровня. Бадди Хилду пока этого не удавалось. Наша работа заключается в том, чтобы он понял, что это значит. Если людям не нравится, ну пусть. Поэтому у меня 4 титула чемпиона, а у них нет», – заключил Грин на пресс-конференции.