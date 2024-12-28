В Далласе ограбили дом Луки Дончича
В пятницу в Далласе был ограблен дом Луки Дончича.
По словам менеджера Дончича Лары Бет Сигер, в момент ограбления дома никого не было, звезда «Мэверикс» и его семья в безопасности.
Дончич подал заявление в полицию. Расследование продолжается.
Ранее НБА предупредила всех игроков лиги о серии взломов домов спортсменов. В НБА жертвами взломов в этом году становились Майк Конли («Миннесота») и Бобби Портис («Милуоки»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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