Никола Йокич: «Наггетс» очень далеки от того уровня, на котором должны быть»

Никола Йокич оценил ситуацию в «Денвере» после поражения от «Кливленда».

Несмотря на проблемы в игре, «Наггетс» 7-е на Западе (16-13).

«С учетом уровня игры у нас все не так и плохо. Мы очень далеки от того уровня, на котором должны быть. Но как бы плохо мы ни играли, команда находится в зоне плей-офф, и нам есть, куда прибавлять.

Нам нужно начать думать о том, что я могу сделать для этой команды, чтобы помочь, а не о том, что команда может сделать, чтобы помочь мне. Надо искать проблему в себе, а не в товарищах по команде.

В какой-то момент начинает казаться, что все идет хорошо, что мы двигаемся в правильно направлении, но потом мы делаем два шага назад. У нас нет стабильности в игре. В каждом отдельном матче может случиться что угодно», – заявил сербский центровой.