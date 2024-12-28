Никола Йокич: «Наггетс» очень далеки от того уровня, на котором должны быть»
Никола Йокич оценил ситуацию в «Денвере» после поражения от «Кливленда».
Несмотря на проблемы в игре, «Наггетс» 7-е на Западе (16-13).
«С учетом уровня игры у нас все не так и плохо. Мы очень далеки от того уровня, на котором должны быть. Но как бы плохо мы ни играли, команда находится в зоне плей-офф, и нам есть, куда прибавлять.
Нам нужно начать думать о том, что я могу сделать для этой команды, чтобы помочь, а не о том, что команда может сделать, чтобы помочь мне. Надо искать проблему в себе, а не в товарищах по команде.
В какой-то момент начинает казаться, что все идет хорошо, что мы двигаемся в правильно направлении, но потом мы делаем два шага назад. У нас нет стабильности в игре. В каждом отдельном матче может случиться что угодно», – заявил сербский центровой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Харрисона Уинда
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