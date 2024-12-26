Журналист Харрисон Уинд: «Не помню, чтобы Никола Йокич был более недоволен партнерами по команде, чем в этом сезоне»
Журналист обратил внимание на явное недовольство Николы Йокича своей командой.
«Я не помню, чтобы Никола Йокич был более недоволен партнерами по команде, чем в этом сезоне.
Он не скрывает, что думает об этой команде и в каком состоянии они находятся, как выражая эмоции на площадке, так и давая комментариями за ее пределами», – написал Харрисон Уинд в соцсети X.
Вчера «Денвер» проиграл «Финиксу» в рождественском матче со счетом 100:110.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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