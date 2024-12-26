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Журналист Харрисон Уинд: «Не помню, чтобы Никола Йокич был более недоволен партнерами по команде, чем в этом сезоне»

Журналист обратил внимание на явное недовольство Николы Йокича своей командой.

«Я не помню, чтобы Никола Йокич был более недоволен партнерами по команде, чем в этом сезоне.

Он не скрывает, что думает об этой команде и в каком состоянии они находятся, как выражая эмоции на площадке, так и давая комментариями за ее пределами», – написал Харрисон Уинд в соцсети X.

Вчера «Денвер» проиграл «Финиксу» в рождественском матче со счетом 100:110.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста DNVR Sports Харрисона Уинда в соцсети X
logoНикола Йокич
logoНБА
logoДенвер
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