Журналист Харрисон Уинд: «Не помню, чтобы Никола Йокич был более недоволен партнерами по команде, чем в этом сезоне»

Журналист обратил внимание на явное недовольство Николы Йокича своей командой.

«Я не помню, чтобы Никола Йокич был более недоволен партнерами по команде, чем в этом сезоне.

Он не скрывает, что думает об этой команде и в каком состоянии они находятся, как выражая эмоции на площадке, так и давая комментариями за ее пределами», – написал Харрисон Уинд в соцсети X.

Вчера «Денвер » проиграл «Финиксу» в рождественском матче со счетом 100:110.