Чемпионат Греции. АЕК – «Арис», «Промитеас» примет «Марусси»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

АЕК сыграет с «Арисом», «Промитеас» примет «Марусси». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 11-0, Олимпиакос – 10-1, Промитеас – 6-5, Кардицас – 6-5, ПАОК – 6-5, АЕК – 6-5, Паниониос – 5-6, Перистери – 5-6, Арис – 4-7, Лаврион – 4-7, Марусси – 2-9, Колоссос – 1-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.