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Чемпионат Греции. АЕК – «Арис», «Промитеас» примет «Марусси»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

АЕК сыграет с «Арисом», «Промитеас» примет «Марусси».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 11-0, Олимпиакос – 10-1, Промитеас – 6-5, Кардицас – 6-5, ПАОК – 6-5, АЕК – 6-5, Паниониос – 5-6, Перистери – 5-6, Арис – 4-7, Лаврион – 4-7, Марусси – 2-9,  Колоссос – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
logoПаниониос
logoАрис
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