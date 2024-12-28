Джейлен Браун набрал 44 очка, «Бостон» разгромил «Индиану» с разницей «+37»
Джейлен Браун обновил личный рекорд результативности в сезоне.
Защитник записал на свой счет 44 очка (16/24 с игры), «Бостон» разгромил «Индиану» с разницей «+37» (142:105).
В активе Брауна также 5 подборов, 3 передачи и 4 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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