Джейлен Браун набрал 44 очка, «Бостон» разгромил «Индиану» с разницей «+37»

Джейлен Браун обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Защитник записал на свой счет 44 очка (16/24 с игры), «Бостон» разгромил «Индиану» с разницей «+37» (142:105).

В активе Брауна также 5 подборов, 3 передачи и 4 перехвата.