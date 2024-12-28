Джонатан Куминга набрал рекордные в карьере 34 очка, а также 10 подборов и 5 передач в проигранном матче с «Клипперс»
Джонатан Куминга обновил личный рекорд результативности.
Форвард «Уорриорз» набрал рекордные в карьере 34 очка, а также 10 подборов и 5 передач в матче с «Клипперс» (92:102).
Куминга отыграл 37 минут со скамейки, реализовал 11 из 19 с игры и 11 из 14 с линии.
«Голден Стэйт» выступал без травмированных Стефена Карри и Дрэймонда Грина.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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