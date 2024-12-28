Джонатан Куминга набрал рекордные в карьере 34 очка, а также 10 подборов и 5 передач в проигранном матче с «Клипперс»

Джонатан Куминга обновил личный рекорд результативности.

Форвард «Уорриорз» набрал рекордные в карьере 34 очка, а также 10 подборов и 5 передач в матче с «Клипперс » (92:102).

Куминга отыграл 37 минут со скамейки, реализовал 11 из 19 с игры и 11 из 14 с линии.

«Голден Стэйт » выступал без травмированных Стефена Карри и Дрэймонда Грина.