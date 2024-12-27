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«Детройт» повторил свой показатель побед всего прошлого сезона за 31 матч

«Пистонс» совершили рывок в этом году.

Команда одержала 14-ю победу, выиграв у «Сакраменто» в клатче в гостях.

«Детройт» занимает 9-ю позицию на Востоке НБА с показателем 14-17. Клуб добился количества побед равного конечному результату своего прошлого сезона (14-68) за 31 матч.

Команда второй раз за два года сменила тренера (сейчас – Джей Би Бикерстафф) и идет в зоне плей-ин.

«Детройт» не участвовал в матчах плей-офф с сезона-2018/19, когда проиграл всухую в первом раунде «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНБА
logoДжей Би Бикерстафф
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoДетройт
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