«Детройт» повторил свой показатель побед всего прошлого сезона за 31 матч
«Пистонс» совершили рывок в этом году.
Команда одержала 14-ю победу, выиграв у «Сакраменто» в клатче в гостях.
«Детройт» занимает 9-ю позицию на Востоке НБА с показателем 14-17. Клуб добился количества побед равного конечному результату своего прошлого сезона (14-68) за 31 матч.
Команда второй раз за два года сменила тренера (сейчас – Джей Би Бикерстафф) и идет в зоне плей-ин.
«Детройт» не участвовал в матчах плей-офф с сезона-2018/19, когда проиграл всухую в первом раунде «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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