Яннис Адетокумбо раскритиковал Айзейю Стюарта за грубый фол: «Опасная игра. Небаскетбольный момент»

Яннис Адетокумбо раскритиковал Айзейю Стюарта за грубый фол.

Центровой «Детройта » был удален за нарушение на греческом форварде «Милуоки ».

Яннис объяснил, почему сдержанно отреагировал на площадке.

«Я оказывался в таком положении много раз в своей жизни. У меня есть два старших брата, которые валили меня на пол, были грубы со мной на площадке.

Такие вещи меня теперь не беспокоят. Промелькнула лишь одна мысль: «Встань и исполни два штрафных броска». В то же время это была опасная игра. Небаскетбольный момент», – заявил Адетокумбо.