Яннис Адетокумбо раскритиковал Айзейю Стюарта за грубый фол: «Опасная игра. Небаскетбольный момент»
Яннис Адетокумбо раскритиковал Айзейю Стюарта за грубый фол.
Центровой «Детройта» был удален за нарушение на греческом форварде «Милуоки».
Яннис объяснил, почему сдержанно отреагировал на площадке.
«Я оказывался в таком положении много раз в своей жизни. У меня есть два старших брата, которые валили меня на пол, были грубы со мной на площадке.
Такие вещи меня теперь не беспокоят. Промелькнула лишь одна мысль: «Встань и исполни два штрафных броска». В то же время это была опасная игра. Небаскетбольный момент», – заявил Адетокумбо.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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