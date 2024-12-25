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«Финикс» ищет варианты обмена Юсуфа Нуркича. Клуб рассчитывает получить взамен другого «большого»

«Финикс» намерен обменять Юсуфа Нуркича.

Как сообщает The Arizona Republic, «Санз» активно ищут варианты обмена 30-летнего центрового.

Отмечается, что «Финикс» рассчитывает получить взамен другого игрока передней линии. Не исключено, что в списке интересов клуба из Аризоны Йонас Валанчюнас («Вашингтон») и Никола Вучевич («Чикаго»).

Босниец набирает 9,1 очка и 9,6 подбора в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Arizona Republic
возможные переходы
logoЮсуф Нуркич
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logoФиникс
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