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Опубликована таблица с доходами 200 спортивных клубов в 2023 году

Опубликованы доходы 200 спортивных клубов в 2023 году.

Репортер Sportico Лев Акабас опубликовал таблицу, в которой собраны доходы 200 спортивных команд в 2023 году.

С большим отрывом лидирует команда НФЛ «Даллас Ковбойс» – 1,2 млрд долларов.

Среди клубов НБА самой большой доход в 2023 году получил «Голден Стэйт» – около 770 млн долларов. Второе место занимает «Нью-Йорк», заработавший чуть больше 600 млн. На третьем месте – «Лейкерс» (560 млн), на четвертом – «Бостон» (450 млн).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Лева Акабаса в соцсети X
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