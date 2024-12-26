Опубликована таблица с доходами 200 спортивных клубов в 2023 году

Опубликованы доходы 200 спортивных клубов в 2023 году.

Репортер Sportico Лев Акабас опубликовал таблицу, в которой собраны доходы 200 спортивных команд в 2023 году.

С большим отрывом лидирует команда НФЛ «Даллас Ковбойс» – 1,2 млрд долларов.

Среди клубов НБА самой большой доход в 2023 году получил «Голден Стэйт » – около 770 млн долларов. Второе место занимает «Нью-Йорк», заработавший чуть больше 600 млн. На третьем месте – «Лейкерс » (560 млн), на четвертом – «Бостон » (450 млн).