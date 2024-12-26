Опубликована таблица с доходами 200 спортивных клубов в 2023 году
Опубликованы доходы 200 спортивных клубов в 2023 году.
Репортер Sportico Лев Акабас опубликовал таблицу, в которой собраны доходы 200 спортивных команд в 2023 году.
С большим отрывом лидирует команда НФЛ «Даллас Ковбойс» – 1,2 млрд долларов.
Среди клубов НБА самой большой доход в 2023 году получил «Голден Стэйт» – около 770 млн долларов. Второе место занимает «Нью-Йорк», заработавший чуть больше 600 млн. На третьем месте – «Лейкерс» (560 млн), на четвертом – «Бостон» (450 млн).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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