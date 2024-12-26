Бобби Маркс: «Уорриорз» могут полностью пропустить плей-офф, включая плей-ин»

Бобби Маркс считает, что «Голден Стэйт» может не попасть даже в плей-ин.

«Глядя на эту команду «Голден Стэйт », я вижу отсутствие постоянного состава. 17 разных стартовых пятерок всего в 29 матчах. Окно возможностей Стефена Карри выиграть еще один чемпионский титул уменьшается.

Многое будет зависеть от следующих шести матчей, пять из которых будут домашними. Если они не сумеют наверстать упущенное, «Уорриорз» могут полностью пропустить плей-офф, включая плей-ин», – сказал эксперт ESPN.