Бобби Маркс: «Уорриорз» могут полностью пропустить плей-офф, включая плей-ин»
Бобби Маркс считает, что «Голден Стэйт» может не попасть даже в плей-ин.
«Глядя на эту команду «Голден Стэйт», я вижу отсутствие постоянного состава. 17 разных стартовых пятерок всего в 29 матчах. Окно возможностей Стефена Карри выиграть еще один чемпионский титул уменьшается.
Многое будет зависеть от следующих шести матчей, пять из которых будут домашними. Если они не сумеют наверстать упущенное, «Уорриорз» могут полностью пропустить плей-офф, включая плей-ин», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем