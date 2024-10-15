Валерий Лиходей: «Карьеру баскетболиста пока не завершаю. Если будет что‑то интересное, готов рассмотреть предложение из Суперлиги»
Валерий Лиходей заявил, что хотел бы продолжить баскетбольную карьеру.
В прошлом сезоне 37-летний россиянин был играющим тренером команды «Астана‑Академия».
– Карьеру баскетболиста пока не завершаю, но если совсем никому не буду нужен, буду понимать – все. Сейчас у меня есть предложения из Суперлиги, но они мне не очень нравятся, пока ничего особо интересного.
– Ждете предложений из Единой лиги?
– Судя по тому, что по ходу прошлого сезона в Единой лиге подписывали контракты с ветеранами, ничего не исключаю. Но если будет что‑то интересное, готов рассмотреть и предложение из Суперлиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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