Тьяго Сплиттер претендует на звание лучшего тренера Евролиги по мнению игроков
Тьяго Сплиттер лидирует в голосовании по лучшему тренеру по ходу сезона.
Руководитель «Парижа» получил 44,7% голосов в результате опроса игроков от BasketNews.
Тьяго Сплиттер проводит первый сезон во главе команды. «Париж» перешел в Евролигу после победы в Еврокубке и на данный момент возглавляет турнирную таблицу с результатом 11-5.
Горди Херберт из «Баварии» (31,6%) и Андреа Тринкьери из «Жальгириса» (15,88%) замкнули тройку лидеров опроса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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