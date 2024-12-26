Тьяго Сплиттер претендует на звание лучшего тренера Евролиги по мнению игроков

Тьяго Сплиттер лидирует в голосовании по лучшему тренеру по ходу сезона.

Руководитель «Парижа» получил 44,7% голосов в результате опроса игроков от BasketNews.

Тьяго Сплиттер проводит первый сезон во главе команды. «Париж » перешел в Евролигу после победы в Еврокубке и на данный момент возглавляет турнирную таблицу с результатом 11-5.

Горди Херберт из «Баварии» (31,6%) и Андреа Тринкьери из «Жальгириса » (15,88%) замкнули тройку лидеров опроса.