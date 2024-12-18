«Теперь я буду в каждом меме». Тьяго Сплиттер упал со стула во время пресс-конференции

Тьяго Сплиттер упал со стула во время пресс-конференции.

Курьезный эпизод с главным тренером «Парижа » произошел после домашнего для французской команды матча Евролиги с «Реалом» (85:96).

«Теперь я буду в каждом меме», – отреагировал бразильский специалист.