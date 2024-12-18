«Теперь я буду в каждом меме». Тьяго Сплиттер упал со стула во время пресс-конференции
Тьяго Сплиттер упал со стула во время пресс-конференции.
Курьезный эпизод с главным тренером «Парижа» произошел после домашнего для французской команды матча Евролиги с «Реалом» (85:96).
«Теперь я буду в каждом меме», – отреагировал бразильский специалист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Антониса Стоггилакиса
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