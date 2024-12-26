Стив Керр: «Команда приуныла, но я верю в характер наших парней»

Стив Керр описал состояние «Уорриорз» после поражения от «Лейкерс».

«Мы приуныли. Все разочарованы. Потеряли уверенность в себе. Это чувствуется. В начале сезона у нас была отличная атомсфера, но она быстро испаряется сейчас.

Но я верю в характер наших парней. Им не все равно. Они поддерживают друг друга. Верю в них, в то, что мы сможем развернуть ход сезона, это всего лишь его часть, малая часть жизни», – рассудил главный тренер «Голден Стэйт ».

Игроки команды провели внутреннее собрание перед рождественским матчем. Стеф Карри выступил перед партнерами, постаравшись мотивировать их. Защитник набрал 38 очков в игре с «Лейкерс », но не сумел добиться победы в близком противостоянии (113:115).