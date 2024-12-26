6

Стив Керр: «Команда приуныла, но я верю в характер наших парней»

Стив Керр описал состояние «Уорриорз» после поражения от «Лейкерс».

«Мы приуныли. Все разочарованы. Потеряли уверенность в себе. Это чувствуется. В начале сезона у нас была отличная атомсфера, но она быстро испаряется сейчас.

Но я верю в характер наших парней. Им не все равно. Они поддерживают друг друга. Верю в них, в то, что мы сможем развернуть ход сезона, это всего лишь его часть, малая часть жизни», – рассудил главный тренер «Голден Стэйт».

Игроки команды провели внутреннее собрание перед рождественским матчем. Стеф Карри выступил перед партнерами, постаравшись мотивировать их. Защитник набрал 38 очков в игре с «Лейкерс», но не сумел добиться победы в близком противостоянии (113:115).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoСтив Керр
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтефен Карри
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Великая битва Карри и Леброна на Рождество. «Голден Стэйт» за минуту отыграл «-9», но не победил
758 минут назад
Стеф Карри: «Все еще верю, что мы сможем найти решение. Мы отчаянно работаем над этим»
4сегодня, 08:59
«Леброн и Стеф». Леброн Джеймс ответил на вопрос о лучшем в НБА
2сегодня, 05:25
Рекомендуем
Главные новости
Тьяго Сплиттер претендует на звание лучшего тренера Евролиги по мнению игроков
19 минут назад
Ти Джей Шортс – фаворит на награду MVP Евролиги по мнению игроков
33 минуты назад
Кевин Дюрэнт о Брэдли Биле: «Превосходная во всех смыслах игра. Только два смазанных штрафных – отстой»
сегодня, 10:10
Кевин Дюрэнт: «Очень серьезно отношусь к тому, что люди не хотят нас смотреть. Люблю баскетбол и хочу, чтобы он рос»
1сегодня, 09:55
Кевин Дюрэнт: «Никола Йокич, возможно, лучший игрок мира и Топ-10 в истории»
14сегодня, 09:25
Стеф Карри: «Все еще верю, что мы сможем найти решение. Мы отчаянно работаем над этим»
4сегодня, 08:59
Остин Ривз и Джонатан Куминга – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 08:43Видео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пари НН»
сегодня, 07:54
Евролига. «Монако» примет «Анадолу Эфес», «Маккаби» сыграет с «Жальгирисом» и другие матчи
сегодня, 07:40
Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Денвером»
3сегодня, 07:33Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гашпер Окорн сменил Заре Марковски на посту главного тренера «Пистои»
3 минуты назад
Нассир Литтл вызывает интерес у клубов НБА
сегодня, 09:15
«Монако» вывел Фуркана Коркмаза из состава команды в заявке на Евролигу
сегодня, 08:15
Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Нантером»
сегодня, 07:59
Еврокубок. «Ульм» примет «Бешикташ»
сегодня, 07:49
Велимир Перасович: «Шесть побед подряд – это не случайность»
вчера, 20:25
Анна Седокова о Янисе Тимме: «Стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей»
2вчера, 19:05
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором» с разницей «+47»: «Разница несправедлива для саратовцев»
вчера, 18:35
Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа
вчера, 15:55
Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»
вчера, 15:44
Рекомендуем