Чемпионат Франции. «Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» принимает «Дижон»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» принимает «Дижон». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Виллербан – 5-1, Шоле – 4-1, Монако – 4-2, Бурк – 4-4, Париж – 4-2, Сен-Кантен – 4-2, Гравлин-Дюнкерк – 4-2, Страсбур – 5-3, Лимож – 4-3, Ле-Ман – 3-3, Дижон – 2-3, Нантер – 2-4, Нанси – 2-4, Ле-Портель – 2-5, Элан Шалон – 1-6, Стад Рошеле – 1-6. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.