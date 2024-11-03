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Чемпионат Франции. «Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» принимает «Дижон»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Бурк» проиграл «Страсбуру», «Ле-Ман» принимает «Дижон».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виллербан – 5-1, Шоле – 4-1, Монако – 4-2, Бурк – 4-4, Париж – 4-2, Сен-Кантен – 4-2, Гравлин-Дюнкерк – 4-2, Страсбур – 5-3, Лимож – 4-3, Ле-Ман – 3-3, Дижон – 2-3, Нантер – 2-4, Нанси – 2-4, Ле-Портель – 2-5, Элан Шалон – 1-6, Стад Рошеле – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЛе-Ман
logoСтрасбур
logoчемпионат Франции
logoДижон
logoНантер
logoБурк
logoСен-Кантен
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