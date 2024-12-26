33 очка и 12 передач Тайриза Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
Тайриз Макси отличился в игре с «Селтикс» (118:114).
На счету разыгрывающего «Сиксерс» 33 очка, 12 передач, 4 подбора, 3 перехвата и 1 блок-шот при 12 из 23 с игры, 3 из 9 из-за дуги и 6 из 6 со штрафной линии. Макси стал самым результативным игроком встречи и набрал 13 очков в заключительной 12-минутке.
Со стороны «Бостона» выделился форвард Джейсон Тейтум, в активе которого 32 очка, 15 подборов и 4 передачи при 11 из 20 с игры и 4 из 8 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем