33 очка и 12 передач Тайриза Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»

Тайриз Макси отличился в игре с «Селтикс» (118:114).

На счету разыгрывающего «Сиксерс» 33 очка, 12 передач, 4 подбора, 3 перехвата и 1 блок-шот при 12 из 23 с игры, 3 из 9 из-за дуги и 6 из 6 со штрафной линии. Макси стал самым результативным игроком встречи и набрал 13 очков в заключительной 12-минутке.

Со стороны «Бостона » выделился форвард Джейсон Тейтум, в активе которого 32 очка, 15 подборов и 4 передачи при 11 из 20 с игры и 4 из 8 из-за дуги.