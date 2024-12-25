Крис Пол: «Нет лучшего места для игры в Рождество, чем Нью-Йорк»

Крис Пол поделился ожиданиями от рождественского матча против «Никс».

«Благодарен за то, что я здесь и буду играть в этом матче. Приятно находиться здесь, в Нью-Йорке , вместе с семьей. Нет лучшего места для игры в Рождество», – сказал звездный разыгрывающий «Сан-Антонио ».

Для 39-летнего Пола сегодняшний рождественский матч станет девятым в карьере.