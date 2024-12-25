Крис Пол: «Нет лучшего места для игры в Рождество, чем Нью-Йорк»
Крис Пол поделился ожиданиями от рождественского матча против «Никс».
«Благодарен за то, что я здесь и буду играть в этом матче. Приятно находиться здесь, в Нью-Йорке, вместе с семьей. Нет лучшего места для игры в Рождество», – сказал звездный разыгрывающий «Сан-Антонио».
Для 39-летнего Пола сегодняшний рождественский матч станет девятым в карьере.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем