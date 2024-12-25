Леброн Джеймс сегодня может стать лидером НБА по победам на Рождество. На данный момент он делит 1-е место с Уэйдом (10)
Леброн Джеймс сегодня может стать лидером НБА по победам на Рождество.
В среду «Лейкерс» звездного форварда сыграют с «Уорриорз».
На счету 39-летнего Джеймса 10 побед в рождественских матчах, столько же у завершившего карьеру Дуэйна Уэйда.
Джеймс также в числе лучших по основным статистическим показателям в рамках NBA Christmas Day.
Первый по очкам (476)
Второй по передачам (127)
Второй по перехватам (26)
Первый по точным броскам с игры (168)
Второй по реализованным 3-очковым (29)
Второй по реализованным штрафным (111)
Первый по количеству участий (18).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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