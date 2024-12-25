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Леброн Джеймс сегодня может стать лидером НБА по победам на Рождество. На данный момент он делит 1-е место с Уэйдом (10)

Леброн Джеймс сегодня может стать лидером НБА по победам на Рождество.

В среду «Лейкерс» звездного форварда сыграют с «Уорриорз».

На счету 39-летнего Джеймса 10 побед в рождественских матчах, столько же у завершившего карьеру Дуэйна Уэйда.

Джеймс также в числе лучших по основным статистическим показателям в рамках NBA Christmas Day.

Первый по очкам (476)

Второй по передачам (127)

Второй по перехватам (26)

Первый по точным броскам с игры (168)

Второй по реализованным 3-очковым (29)

Второй по реализованным штрафным (111)

Первый по количеству участий (18).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoДуэйн Уэйд
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
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