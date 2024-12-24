Дайсон Дэниэлс совершил 8 перехватов и сделал 2 блок-шота в матче с «Вулвз». Последний раз такое удавалось Дрэймонду Грину
Дайсон Дэниэлс выдал редкую статистическую линейку.
У защитника «Атланты» 10 очков, 4 подбора, 4 передачи, 8 перехватов и 2 блок-шота в матче с «Миннесотой» (117:104).
Как минимум 8 перехватов и 2 блок-шота в одной игре последний раз удавалось оформить Дрэймонду Грину (2017 год). В истории «Хоукс» такого не делал никто как минимум с 1973 года, когда в НБА стали считать перехваты.
8 перехватов за матч в НБА последний раз делал Пол Джордж в 2021 году. Рекорд «Атланты» установил Муки Блэйлок – 10 в 1998 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Атланты»
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